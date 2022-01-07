'Hassas alanlar'da gece yarısından sonra canlı müzik yasaklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, eğlence yerlerinin "çevresel gürültü kriterleri" yeniden düzenlenmiş oldu.

Yapılan düzenlemeye göre, konut, hastane, bakımevi gibi "çok hassas alan" olarak tanımlanan alanlarındaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin bir yıl içerisinde tüm cepheleri ile tavanının kapalı hale getirilmesi gerekecek. Açık ve yarı açık yeni eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

Okul ve otel gibi "hassas alan" olarak tanımlanan alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde de 24.00-07.00 saatlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaklandı. Canlı müzik yayınına izin verilen saatlerde ise yönetmelikle belirlenen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülebilecek. "Hassas" kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, belirlenen sınır değerlerini bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde ise tüm cephesi ve tavanı tamamen kapalı hale getirilecek. Kapalı bölümler, açılır-kapanır özellikli olmayacak.