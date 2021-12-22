Tüm tedbirler kalktı, bir tek o yasak: Yılbaşı için müzik kararı

Koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında alındığı öne sürülen 12'den sonra müzik yasağı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmış, yasak tepkilere neden olmuştu.

İzleyen aylarda koronavirüs tedbirlerinin tamamı kaldırılırken; bir tek müzik yasağı kaldı.

Yılbaşına sayılı günler kala Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, 12'den sonra müzik yasağının devam ettiğini bildirerek; yılbaşında da bu karar uyacaklarını açıkladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kaymakam Aksoy "Bilindiği üzere müzik saatleri saat 00.00 olarak belirlendi. Şu anda buna ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Bizim burada idare olarak bu saatleri değiştirmemiz ya da esnetmemiz mümkün değildir, uygulama şu an için devam ediyor. Bir değişiklik olursa da yansıtırız" ifadelerini kullandı.