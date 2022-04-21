Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından AKP'deki kavga gündem oldu: 'O tweet’i aslında kim attı?'

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medyada AKP cephesinde yaşanan bir kavga gündeme otumuştu.

"Cumhur Frankfurt" kullanıcı isimli Aktrol, Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış" diyerek Meclis Başkanı Şentop'u etiketledi. Şentop da "Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma" diye yanıt verdi. Kısa süre sonra yeni bir cevap daha yazan Şentop, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" ifadelerini kullandı.

Saatler sonra "Cumhur Frankfurt" Şentop'u hedef alan tweet'ini sildi.

Barış Pehlivan Cumhuriyet'teki köşe yazısında tartışmanın arka planını ve "Cumhur Frankfurt"u yazdı.

Yazının tamamı şöyle:

"Ortalık toz duman. Kulağım öyle cümleler duyuyor ki 'kimse kimseyi sevmiyor' diye düşünüyorum. Anlatılan birçok ihtimalin ayakları yere basıyor ve hepsi de kavganın aslında ne kadar da derin olduğunu bağırıyor.

Bu satırları yazmak için tamamı iktidar cephesinden olan sekiz ayrı kişiyle konuştum. Yanıtını aradığım soru şuydu: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 'İç operasyon çekiyorlar' diye yanıt verdiği 'Cumhur Frankfurt' adlı Twitter hesabı kimin adına çalışıyor? Yani operasyon çeken 'iç' kim?

Önce Cumhur Frankfurt’tan başlayayım. Gerçek adı Mehmet Cumhur Temizsoy. 12 yaşında gittiği Almanya’dan bir süre önce Türkiye’ye döndü. Çünkü sosyal medyadan AKP’ye verdiği destek videoları artık ciddi kazanç kapısı oldu. 2020’nin sonlarında Ramiz Coşkun ile birlikte 'Heysemist' adlı bir reklam ajansı kurdu. Şimdi, Beyoğlu merkezli bu ajansla hem AKP’ye hem de iktidara yakın kurumlara reklam hizmeti veriyor.

Sahi, böylesi bir hesap neden Mustafa Şentop’u etiketleyerek 'Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış' der? Gösterilmek istenen gerekçe, Şentop’un tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile fotoğrafının olması. Peki, asıl gerçek o mu? Değil. Öyle ya, kimlerin kimlerle fotoğrafı çıktı, bu da ne ki...

Meclis Başkanı Şentop da asıl nedeni bildiği için 'İlk defa bozuyorum prensibimi' diyerek yanıt verdi.

Altun'un 'kardeşim' mesajı var ama

İlk bakışta 'Pelikancıların işidir' diye yorumlanıyordu. Haskoloğlu’nun 2021’deki 'Pelikan terör örgütü' diye başlayan bir tweet’i de bu teze dayanak gösteriliyordu. Lakin Pelikancıların karargâhı Kuzguncuk’taki yalıyı iyi bilen kaynağım 'Yalı tek başına bu işe kalkışamaz, onu aşar. İletişim Başkanlığı’na bakmak gerek. Ama şunu da unutmamalı, Cumhur Frankfurt şu an birçok klikle iş tutuyor' diyordu.

İletişim Başkanlığı cephesi de gözlerin kendisine döndüğünün farkındaydı. Öyle ya, Cumhur Frankfurt’un İHH’nin bir kampanyasına dair 28 Ocak tarihli yardım çağrısına, İletişim Başkanı Fahrettin Altun şöyle yanıt vermişti:

'Allah razı olsun Cumhur kardeşim. Çağrın başımızın üzerindedir. Elimizden ne geliyorsa hep birlikte gerçekleştirelim. Birler bin olsun, yolun açık olsun.'

Ancak biliyorum ki İletişim Başkanlığı vurgulaya vurgulaya 'Bizimle uzaktan yakından ilgisi yok o hesabın ve Şentop mesajının' diyordu.

Soylu'nun intikamı mı?

Evet, herkes o tweet’in bir güç tarafından attırıldığına emindi. Peki, kimdi o güç?

Bir bilen hatırlattı: 'Haskoloğlu, ‘kişisel verileri hukuka aykırı yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmadaki şikâyetçi kimdi? İçişleri Bakanlığı! Bu açıyla da bakmalısın Şentop’un kavgasına...'

Doğru, AKP cephesinden konuştuğum isimlerin çoğunluğu da Süleyman Soylu’yu işaret ediyordu. Hatta bizzat Şentop’un çevresinde de aynı isim fısıldanıyordu. Peki, Soylu cephesi neden hedef alsın Şentop’u?

İki ayrı isimden şu tezi duydum: 'Erdoğan sonrası için ismi öne çıkanlardan biri de Mustafa Şentop. Süleyman Soylu MHP’nin de desteğiyle Abdulhamit Gül’ü tasfiye etti. Şimdi de sıra Şentop’ta görülüyor. Keza, Soylu’nun ‘Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi’ tartışmasında Şentop’un takındığı tavırdan rahatsız olduğunu da unutmamalı. İntikamı gibi de yorumlanabilir bu hamle.'

Karşı çıkanlar da yok değildi buna. Soylu cephesi de kendisinden bilindiğini fark ediyordu ve haliyle 'biz yapmadık' iddiasındaydılar. Şunu hatırlattı biri: 'Evet, Cumhur Frankfurt’u meşhur eden, onu yükselten aslında Süleyman Soylu cephesidir. Ama Soylu bir süredir mesafe koydu ona. Çünkü Cumhur Frankfurt bireysel hareket etmeyi seviyordu ve Soylu ile bu konuda anlaşamadılar. Belki Soylu’ya yakın isimlerin desteğiyle o mesajın atılmış olma ihtimali var. Ama Mustafa Varank’a da bir bakmak gerek!'

Cumhur Frankfurt’un sahibi olduğu reklam ajansının iş yaptığı yerlerden biri de Selçuk Bayraktar’la ilişkili organizasyonlardı. Kimse Bayraktar’ın Şentop’u hedefe koymada dahli olduğuna inanmıyordu. Ama o ilişki üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafının Cumhur Frankfurt ile iletişimi olduğunu öne sürüyorlardı.

Mustafa Şentop, 'Ankara küçük yer. Kimin kiminle olduğunu, kimin kimin adamı olduğunu, kimin kimin sahibi olduğunu herkes biliyor' dedi dün. Sahi, AKP’de ne çok sahip var ve o sahiplerin ne çok adamı var ve bir gün bilinecek daha ne çok derin kavga var... "