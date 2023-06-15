Hasarlı binada yaşayan yurttaşlar apartmana pankart astı, belediyeye seslendi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde depremde hasar gören binalarının kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını isteyen apartman sakinleri, binaya ''Bu bina 99 depreminden hasarlı. Her geçen gün tehlike arz ediyor. Yetkililere duyurulur" yazılı pankart astı.

Bakırköy'de 1999 depreminde hasar gören 6 katlı binaya apartman sakinleri tarafından kolonla güçlendirme yapıldı. Ancak binanın bodrum katındaki betonlar ve demirler dökülmeye başladı, taşıyıcı kolon ve duvarlarda çatlaklar oluştu.

Bodrum zemininde çökmeler yaşanınca ahşap ve demirle güçlendirme çalışması yapıldı ancak yine de kısmi çökmeler engellenemedi. Balkonların çökmesinin engellenmesi için altlarına demirle takviye yapıldı.

Binanın kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını isteyen apartman sakinleri, İstanbul Büyükşehir ve Bakırköy belediyelerine hitaben binaya ''Bu bina 99 depreminden hasarlı. Her geçen gün tehlike arz ediyor. Yetkililere duyurulur" yazılı pankartı astı.

'Hiç ilgilenen yok'

Bina sakinlerinden Dursun Yücel, 1999 depreminde hasar gören binaya kendi imkanlarıyla önlem aldıklarını, ancak bu önlemlerin yetersiz kaldığını söyledi.

Binayı taşıyan ana kolonlarda açılmalar yaşandığını dile getiren Yücel, şöyle konuştu:

"Bir yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Biz bir ekip oluşturduk. Bu ekip İstanbul’daki tüm hasarlı binaları tespit edecek, bunları sıraya koyacağız, hepsini halledeceğiz.' dedi. Eksik olmasınlar bir sene evvel geldiler, ölçü, beton numunesi aldılar ama başka bir şey yok. O zaman bir şey olur diye sevinmiştik ama hüsrana uğradık. Ne gelen ne giden oldu. Bakırköy Belediyesinde de bu binaların risk durumları hakkında bilgi var. Hiç ilgilenen yok. Yetkililerden isteğimiz, bize yardımcı olmaları. Burası 6 kat, 12 daire. 25 kişi yaşıyor. Bu insanlar ölmesin. Onun mücadelesini veriyoruz.'' (AA)