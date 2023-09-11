Hasanağalı çocuklar okullarına gitmek için bir saat yol yürüdü

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’nde depreme dayanıklı olmadığı için okulları kapatılan öğrenciler, 1 saat uzaklıktaki okula transfer edilmelerini okula yürüyerek protesto etti.

Öğrencilerin ve velilerin protestosuna katılan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, “Derhal yarından itibaren Hasanağa ile Kızılcıklı arasına servis istiyoruz” dedi.

ANKA'dan Zehra Değirmenci'nin haberine göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu, depreme dayanıklı olmadığı tespit edildiğinden 6 Mart 2023 tarihi itibariyle kapatılmış, okulun 170 öğrencisi Kızılcıklı Mahallesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu’nda eğitime devam etmek zorunda kalmıştı. 27 Ağustos Pazar günü konu hakkında basın açıklaması yapan veliler ve öğrenciler, okul binasının acilen depreme dayanıklı hale getirilmesi ve süreç tamamlanana kadar çocukların ulaşımı için servis sağlanması taleplerini basın ve kamuoyuyla paylaşmıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ile 7 Eylül’de gerçekleşen görüşmeden de servis talebi hakkında olumlu bir sonuç alamayan veliler, okulların açıldığı bugün sabah saat 08.00'de Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu'nda buluşarak, Kızılcıklı Mahallesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu’na çocuklarıyla birlikte yürüyerek geldi.

'Okulumuzu istiyoruz'

Ellerinde "Okulumuzu istiyoruz" ve "Eğitim Hakkımız Engellenemez" yazılı pankartlar taşıyan çocuklarla birlikte 1 saatlik yolu yürüyen Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, Hasanağalı çocuklar için okul yolunun çile yoluna döndüğünü belirtti. Karagöz şunları söyledi:

“Bugün okulların ilk günü. Dün akşam çocuklar yataklarına büyük bir heyecanla girdiler ve sabah okullarına, öğretmenlerine kavuşmak için uyandılar. Ama Hasanağalı çocuklar 1 saattir yol yürüyor. Hasanağalı çocuklar okullarına, öğretmenlerine ulaşmak için 1 saattir köpeklerin arasından, toprak yollardan ulaşmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, ‘Bizim eğitim hakkımız engellenemez, biz okumak istiyoruz, okulumuza kavuşmak istiyoruz.’ Burada tüm Hasanağalı velilerle beraber yürüdük. Velilerin seslerine kulak verin.

Tüm ilgili kamu kurumları, buna destek olun, eğitim haklarını engellemelerine izin vermeyin. Hasanağa’nın okulunu bir an önce yapın. Buradan Milli Eğitim’e sesleniyoruz. Siz değerli öğretmenlerimiz, eğitim hakkının kutsal olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Onun için derhal yarından itibaren Hasanağa ile Kızılcıklı arasına servis istiyoruz. Bugün bu yolu yürüyerek geldik ama bu bir son değil, eğitim hakkı mücadelemizin ve okul talebimizin başlangıcı. Okulumuzu ve servisimizi alana kadar da devam edeceğiz.”