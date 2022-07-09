Hasan Mezarcı: 'Tanrı için kurban kesme' ahkamını iptal ettim, parayı fakirlere verin

Kendisini mesih ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

"Kurban kesme mecburiyeti ile ilgili dînî ahkamı iptal ettiğimi açıklamıştım. Bu sözüm, kefaret, yemin, adak, Hac ve Kurban bayramı kurbanları gibi bütün kurbanları kapsar. Kurban bayramlarını, kurban kesmeden de kutlayabilir, kurbana vereceğiniz parayı fakirlere verebilirsiniz" diyen Mezarcı, "Dinlerdeki, 'Tanrı için Kurban kesme' ahkâmını iptal ettim" ifadesini kullandı.