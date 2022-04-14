Kendini 'mesih' ilan eden eski vekil: Su içmenin orucu bozacağına dair dini ahkamı iptal ettim

Bir dönem Refah Partisi'nden İstanbul vekilliği de yapan Hasan Mezarcı, 'irticai' görüşleri nedeniyle hapse girmiş, cezaevinden çıkınca kendisini 'mesih' ilan etmişti.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Mezarcı, "Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim" derken, "Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin" ifadesini kullandı.