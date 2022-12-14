Hasan Hüseyin Uysal görevden alındı

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, görevinden alındı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Uysal, soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, “Hasan Hüseyin Uysal başlatılan idari soruşturma kapsamında bakanlığımız tarafından görevinden alındı ve idari görevi sonlandı” dedi.

Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarına ilişkin sosyal medyadaki bir paylaşıma yanıt veren Uysal , "Aile vs. zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel olamayıp, meşru yolu kapatmak hangi mantık?” ifadelerini kullanmıştı.