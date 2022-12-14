Yemek kartları market alışverişinde kullanılmayacak

Çalışanlara verilen yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık itibarıyla yeni bir düzenleme geldi. Düzenlemeye göre, yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacak. Sadece yemek için kullanılacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan düzenlemenin detaylarına köşesinde yer verdi.

Yeni düzenlemeyle çalışana veya çalışan adına başkalarına ödeyeceği günlük yemek ücreti günlük asgari ücretin yüzde 23,65'i kadar tutar -ki, bugün için bu rakam 51 lira- prime esas kazançtan istisna tutulacak. Buna göre haftanın 6 günü çalışan bir işçiye yıl sonuna kadar aylık ödenecek 1.224 liralık yemek parası tutarını patronlar prime esas kazançtan istisna tutabilecek.

Yeni uygulama şu şekilde uygulanacak: