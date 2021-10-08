Hasan Cemal'e Erdoğan'a hakaret soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, T24 yazarı Hasan Cemal hakkında, Twitter’daki paylaşımını gerekçe göstererek “Cumhurbaşkanı’na Tayyip Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne giden Cemal, Güvenlik Büro Amirliği’nde ifade verdi.

Cemal’den, birisi HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a ait olmak üzere başka hesaplardan yaptığı iki retweet paylaşımı ve kendi hesabından attığı bir tweetle ilgili olarak ifade vermesi istendi.

Hasan Cemal, iki tweet paylaşımı ile kendisinin 19 Temmuz 2016’da attığı "Demokratlığın tek kriteri, sadece askeri darbe girişimine karşı çıkmak değil, derinleşmekte olan 'Erdoğan darbesi'ne de hayır demektir!" tweeti ile ilgili olarak polise verdiği ifadede şöyle dedi:

"Yapmış olduğum iki adet retweet paylaşımı ile benim paylaştığım tweetimde Cumhurbaşkanı’na hakaret söz konusu değildir. Bu tweetlerde Cumhurbaşkanı'na hakaret yoktur, hakaret kastı da yoktur. Üçü de ifade özgürlüğü kapsamında yer alır."

Cemal, AKP iktidarının ilk iki dönemine büyük destek vermiş, 12 Eylül referandumunda ise "yetmez ama evet" demişti. Cemal, uzun süre destek verdiği iktidarı eleştirince Milliyet'te işten çıkarılmıştı.