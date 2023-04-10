Hasan Cemal: 54 yıllık gazetecilik hayatımı kapatıyorum

Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan, T24 yazarı Hasan Cemal, bugün kaleme aldığı 'Hayata yeni bir başlangıç' başlıklı yazısında, "Ben de elimi bizzat taşın altına sokmak için Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı olarak siyasete giriyorum" diyerek gazeteciliği bıraktığını duyurdu.

AKP'ye uzun süre destek veren isimlerden olan ve 12 Eylül referandumunda 'yetmez ama evet' diyenlerin başını çekenlerden biri olan Hasan Cemal, “54 yıldır çok severek yaptığım gazeteciliği, içim acıyarak da olsa, noktalıyorum. Şimdi de doğrudan elimi taşın altına sokarak, Türkiye'nin zincirlerini kırmasında bir rol üstlenmek istiyorum” dedi.

Hasan Cemal, seçildiği takdirde en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanı olacak.