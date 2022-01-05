Hasan Can Kaya'dan RTÜK'e ceza yanıtı

‘Konuşanlar‘ adlı programına RTÜK tarafından ceza kesilen Hasan Can Kaya konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Tele1'de yer alan habere göre, "Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal’ın dahi ‘Eşoleşek’ kelimesini sansürleyen bir kurum" diyen Kaya, "Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umrumda değil. Güldük eğlendik. Mizah, dili bozma yeridir” ifadesini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ‘Konuşanlar’ programında kullanılan küfür nedeniyle, Exxen’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulamıştı.