RTÜK'ten 'Hasan Can Kaya' kararı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN’de yayınlanan “Konuşanlar” programı RTÜK toplantısında ele alındı.

Üst Kurul Üyeleri, 6112 sayılı Kanunda yer alan, “Yayın hizmetleri, ….. Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerinin ihlal edildiği iddiasıyla EXXEN’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK, son toplantısında Netflix’te yayınlanan İspanyol yapımı bir filmi ele aldı. Söz konusu filmin "eşcinselliğin, ensest ilişkilerin ve çiftler arası eş değiştirmenin yoğun olarak işlendiği bir kurgu üzerine inşa edildiğini" belirten Üst Kurul, "bu durumun toplumun manevi değerlerine ve genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle yapımın yer aldığı Netflix’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.