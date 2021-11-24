Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Göbeklitepe Erkek Ögrenci Yurdu'nda öğrenciler "Hükümet istifa!" sloganları attı.
Güvenlik görevlilerinin ögrencilerin yurtlardan çıkmasına izin vermediği ve yurt kapılarını kilitlediği öğrenildi.
Harran Üniversitesi öğrencilerinden eylem: Hükümet istifa!
Harran Üniversitesi Göbeklitepe Erkek Ögrenci Yurdu'nda öğrenciler pahalılığa karşı eylem yaptı.
Haber Merkezi
Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Göbeklitepe Erkek Ögrenci Yurdu'nda öğrenciler "Hükümet istifa!" sloganları attı.
Güvenlik görevlilerinin ögrencilerin yurtlardan çıkmasına izin vermediği ve yurt kapılarını kilitlediği öğrenildi.