'Hapishaneleri dolan' Danimarka, suçluları Kosova'ya gönderecek

Kopenhag, Kosova hapishanelerinden 300 hücre "kiralamak" için Priştine'yle bir anlaşma imzaladı.

Kosova menşeli KOHA'nın Danimarka basınından aktardığında göre Danimarka Adalet Bakanı Nick Hækkerup, ülkede hapishanelerde yer kalmadığını belirtirken suçluları sınır dışı etmeye karar verdiklerini söyledi. Hækkerup, Kosova'yla yapılan anlaşmanın yanı sıra Danimarka'daki cezaevlerindeki kapasitelerin de arttırılması için çalışmalar başlatacaklarını kaydetti.

Kosova'nın tesis edeceği cezaevlerinde Danimarka devletinin kurallarına uyulacağı belirtildi. KOHA, mahkumlarla ilgilenecek gardiyanların arasında Danimarka polisinin de olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan cezalandırılmak için Balkan ülkesine yollanacak olan mahkumların özellikle yabancı kökenlilerden oluşması bekleniyor. Danimarka Adalet Bakanı Hækkerup, "Diğer şeylerin yanı sıra, üçüncü ülkelerden hükümlülerin sınır dışı edilmesi için Kosova'da cezaevi tesislerinin kiralanması için çalışma yapılması gerektiği konusunda anlaştık." dedi.

Danimarka cezaevlerinde 2025 yılına kadar bin kişilik hücre kıtlığı yaşayacağını tahmin ediyor.

Kosova, anlaşma karşılığında toplam 4 milyar Danimarka Kronu (9 milyar 515 milyon 185 bin lira) alacak.