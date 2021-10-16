Hapishaneden salınan Bill Cosby'ye yeni bir cinsel saldırı suçlaması

ABD'li oyuncu ve komedyen Bill Cosby'ye, bu yıl cezaevinden serbest bırakılmasının ardından, cinsel saldırı suçundan üç kez ağırlaştırılmış mahkumiyetinin bozulması sonrası yeni bir cinsel saldırı davası açıldı.

Cosby'yi cinsel saldırıyla suçlayan onlarca kadından biri olan aktris Lili Bernard, hapisten çıktıktan yaklaşık üç ay sonra Perşembe günü dava açtı.

57 yaşındaki Bernard, davasında Cosby'nin 1990 yılında 26 yaşındayken Atlantic City, New Jersey'deki bir otelde kendisine ilaç verip bayıttıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğunu beyan etti. Bernard, o sırada Cosby'nin kendisine "akıl hocalığı" yaptığını, hatta onu “Hollywood'un cinsel baskıları” konusunda uyardığını söyledi.

Benard 125 milyon dolar talep ediyor.

Cosby daha önce 2018 sonbaharında üç ayrı cinsel saldırı suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası aldıktan sonra bu yılın Haziran ayında 84 yaşındaki Cosby'nin mahkûmiyeti Pennsylvania Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Bernard, Associated Press'e Cosby'nin serbest bırakılmasının onu "yeniden travmatize ettiğini" ve "korktuğunu" söyledi. Pensilvanya Yüksek Mahkemesi'nin "bir cinsel saldırganı sokaklara geri saldığını" da sözlerine ekledi.

Cosby, kendisine karşı suçlanan tüm iddiaları sürekli olarak reddetti ve artan sayıda kadının kendisini alenen suçlamasına rağmen masum olduğunu savunmaya devam etti. Benzer şekilde, bir sözcü aracılığıyla yeni davayı “yasal süreci kötüye kullanmaya yönelik başka bir girişim” olarak nitelendirerek reddetti.