Hapis cezası almıştı: Tahliye edilen istismarcı 'hoca' tacizden gözaltına alındı

"Din hocası" sıfatıyla kadınları taciz ettiği görüntüler ortaya çıkan Burhan Dalğali, 'Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ancak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da yargılanan Dalğali, bu kez aynı apartmanda oturan bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle linç edilmek istendi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Esenler'deki evine çıkmak isteyen Bahar E. Burhan Dalğali'yle apartmanda karşılaştı. Merdiven boşluğunda kendisine tacizde bulunan Dalğali'yi elindeki çakıyla yaralayarak kurtulan Bahar E. polis ve akrabalarına haber verdi. Toplanan kalabalık Burhan Dalğali'yi linç etmek istedi, taş atarak evinin camlarını kırdı. Dalğali olay yerine gelen polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasıyla gözaltına alınabildi.,