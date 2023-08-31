Diyanet'ten radikal islamcılarla protokol: Çocukların katıldığı çok sayıda program düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bünyesinde 40’tan fazla radikal islamcı örgüt barındıran Suriye İslam Meclisi ile 21 Eylül 2020’de bir protokol imzaladığı ortaya çıktı.

Bu protokol çerçevesinde, Suriye İslam Meclisi Türkiye’de Kuran kursları açarak, din eğitimi adı altında çok sayıda etkinlik düzenledi. Meclis’in hedef kitlesi ise çocuklar oldu.

halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre çocukların radikal islamcı guruplara teslim edildiği protokol bazı Suriyelilerin ise Türk vatandaşlığı almasını sağladı. Bu kapsamda Suriye İslam Meclisi, 2022 yılında Mezin Jawish isimli bir Suriyeli sığınmacı için vatandaşlık talebinde bulundu.

Kuran kursu eğitmeni olan Jawish isimli sığınmacıya, Sultangazi eski Kaymakamı Abdullah Yılmaz referans oldu. Kaymakam Yılmaz, Mezin Jawish’e vatandaşlık verilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na referans mektubu yazdı.

Mektupta ise şu ifadeler yer aldı: “Mezin Jawish, Suriyeli çocuklara Kuran dersi vermektedir. Ülkemizi seven bir kişiliği mevcuttur. Vatandaşlığa kabul edilmesinde bizim için bir sakınca yoktur.”

Bu referans mektubu sosyal medyada gündem oldu. Altı senedir Sultangazi Müftüsü olan Abdullah Yılmaz, bu olaydan bir sonra görevini Hadi Keskin’e bıraktı.

Sultangazi Müftülüğü'nün iddialar için arandığında yanıtı ise “Vatandaşlık verilen bu kişi Suriye İslam Meclisi’nden referanslıdır. Ayrıca eski kaymakam da kendisine referans olmuş" oldu.

Müslüman Kardeşler, HTŞ...

İslam Meclisi, üç farklı kesimden oluşturuyor. Birinci kesim: Şeyh Usame Rufai'nin bizzat başını çektiği Zeyd Cemaati: İsmini Şam'daki Zeyd bin Sabit Camisi'nden almakta. Bu Cemaat, bağnaz sufi bir tarikat olarak bilinmekte.

İkinci kesim: Suriyeli Ulema Rabıtası (Din âlimleri Birliği): Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketine bağlı dini bir kuruluş.

Üçüncü kesim: Heyet-ü Tahrir'uş Şam (HTŞ): Radikal Selefi ve cihatçı İslamcı yapıları kapsamakta.