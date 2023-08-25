Sayıştay denetleyemiyor: Diyanet Vakfı kamudan 655 milyon liralık ihale aldı

Yüksek geliri ve Sayıştay denetiminden muaf tutulmasıyla dikkat çeken Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı dört şirket, kamudan 655 milyon liralık ihale aldı.

Birgün'ün haberine göre, ihaleyi veren kamu kurumları ve ihale bedelleri şöyle kaydedildi: