Sayıştay denetleyemiyor: Diyanet Vakfı kamudan 655 milyon liralık ihale aldı

Yüksek geliri ve Sayıştay denetiminden muaf tutulmasıyla dikkat çeken Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı dört şirket, kamudan 655 milyon liralık ihale aldı.
Birgün'ün haberine göre, ihaleyi veren kamu kurumları ve ihale bedelleri şöyle kaydedildi:
- Konya Büyükşehir Belediyesi: 89 milyon 900 bin lira (1 ihale)
- Bursa Büyükşehir Belediyesi: 275 milyon 92 bin 962 lira (10 ihale)
- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimliği: 1 milyon 59 bin lira (3 ihale)
- Adıyaman İl Müftülüğü: 824 bin 999 lira (2 ihale)
- Keçiören Belediye Başkanlığı: 1 milyon 233 bin 141 lira (1 ihale)
- TOKİ: 37 milyon 490 bin lira (1 ihale)
- Şahinbey Belediyesi: 2 milyon 658 bin lira (2 ihale)
- İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Genel Müdürlüğü: 2 milyon 450 bin lira (1 ihale)
- Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 2 milyon 116 bin lira (2 ihale)
- Diyanet Vakfı’nın matbaa şirketi TDV Yayın Matbaacılık’ın kamudan aldığı ihaleleri tutarıysa 10 milyon 190 bin lira oldu.