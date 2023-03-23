Hangi partiye milletvekilliği adaylığı için kaç kişinin başvurduğu belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento genel seçimlerine 52 gün kala siyasi partilerin çoğunda milletvekilli aday adaylığı için başvurular tamamlandı.

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimlerine 2 aydan az bir süre kala, CHP'de aday adaylığı başvuruları sona ererken, diğer partilerde milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

Habertürk’ten Çimen Çetin’in aktardığına göre AKP’de başvurular dün bitti ve 6 bine ulaştı. 

CHP’de daha önce 20 Mart olarak duyurulan aday adaylığı başvurusu süresi 22 Mart’ta sona erdi. Başvurular 4 binin üzerinde.

HDP henüz yeterli veri olmadığı için sayıyı açıklamadı.

İYİP’teyse başvurular halen devam ediyor. 24 Mart’ta sona erecek süreçte şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. 

MHP’deyse başvuranların sayısı 4 bin 693’e ulaştı. Şu ana kadar gerekli şartları yerine getiren 1894 kişinin başvurularının kabul edildiği açıklandı.

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