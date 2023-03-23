Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR'a ilk tepki: Vaatlerini doğru bulmuyoruz

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR'la ilgili soruya "Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz" dedi. AKP ile görüşen HÜDA PAR, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almıştı. Bu kapsamda HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Erdoğan'ı destekleyecek.

Mustafa Destici'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız.

Büyük Birlik Partisi, 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor. Gerçekçi olmamız gerekirse bu seçimde oy hedefimiz yüzde 4-5.

Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ne denirse evet diyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nu uygun bir aday olarak görüyor."