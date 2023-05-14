'Hangi aday 27 milyon oya ulaşırsa seçim birinci turda bitecek'

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili Genel Seçimleri'nde sonuçları değerlendirmek üzere FOX TV'de yayınlanan seçim özel programına katılan Bekir Ağırdır, seçimlere yüzde 88-89 arasında rekor bir katırım olduğunu ifade ederek "Bu katılım oranıyla, yurt dışı oylar dahil 54-54,5 milyon oy üzerinden bakacağız, 27 milyonu beklememiz lazım. Hangi aday 27 milyona ulaşırsa birinci turda bitecek ya da ikisi de bu civarda seyrediyorsa 2. tura gidiyor demektir" dedi.

Bekir Ağırdır sözlerinin devamında şu sözleri kaydetti:

"İki yayın ajansından biri yüzde 4.8'de öbürü henüz 21'de, hepsinin belirli bir dengeye geldiğinde yüzde 40'lara eriştiğinde konuşmak lazım. Şu an yorum yapmak için çok erken. Seçmen soğukkanlı olarak bekledi ama siyasetçiler soğuk kanlı kalmadı, hele siyasetçilerin gladyatörleri hiç sakin beklemedi. Onun için birazcık sakin beklemekte yarar var. Herkes evinde gayet sessiz sakin sonucu bekliyor. Siyasetçiler ve ekranlardaki gladyatörlerin kavgasıyla halkımızın kavgası aynı şey değil. 2010'dan bu yana neredeyse her yılda bir sandık kurduk. Ya referandum ya yerel seçim ya iptal edilen seçim, onun için saat 08.00'den itibaren oranlar yüzde 45-50'lere geldiğinde konuşmak lazım. Bu seçim katılımıyla yurt dışı oylar dahil 54-54.5 net oy üzerinden bakacağız, 27 milyonu beklememiz lazım. Hangi aday 27 milyona ulaşırsa birinci turda bitecek ya da ikisi de bu civarda seyrediyorsa 2. tura gidiyor demektir."