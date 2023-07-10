Hande Fırat'tan 'zam' yorumu: 'Olumlu sonuçları beraberinde getirecek'

Seçimlerin ardından ilan edilen vergi zamları ile krizin yükü bir kez daha halkın sırtına bindirildi.

İğneden ipliğe her ürünü etkileyen zamlar tepki çekerken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat, zamlara ilişkin tuhaf bir değerlendirmede bulundu.

Fırat, "Vergilerin gerekçesi nasıl açıklanıyor?" başlıklı yazısına "Yazdığım yazılara laf etmeyi görev haline getirenleri dikkate alarak baştan söyleyeyim, bu yazı hükümetin yaptıklarını “savunma” ya da alınan kararları “haklı gösterme” yazısı değildir" diyerek başladı.

Zamlara ilişkin yaptığı yorumda Fırat, "Alınan kararlar, atılan adımlar hayatımızı zorlaştırsa da kısa ve ortada vadede bazı olumlu sonuçları da beraberinde getirecek. Alınan kararların önemli bir bölümü cari açığı azaltmada etkili olacak" iddiasında bulundu.

Fırat, şunları söyledi: "Bakın mesela, cumartesi akşamı itibarıyla 472 bin yolcunun beraberinde getirdiği cep telefonu için ödenen harç miktarı 2.9 milyar lira. Bundan sonra telefon için harcın tutarı 20 bin lira olunca o kadar çok telefon gelmeyecektir."