Hande Fırat'tan vekil olmak için istifa eden Hatay Valisi'ne: 'Hiç mi vicdanı sızlamadı?'

Hande Fırat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da Vali Rahmi Doğan'ın AKP'den milletvekili olabilmek için istifa etmesine ve şehri terk etmesine, "Hiç mi vicdanı sızlamadı" diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, depremin ardından koltuğunda 38 gün oturabilen Doğan'a "Oysa değil 38 gün, 338 gün orada kalıp felaketi yaşamış bir ilin en yetkili idari amiri olarak felaketi yaşayanların yanında olmalıydı" sözleriyle tepki gösterdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Vekil olmak daha mı önemli? Böyle bir zamanda vekil olmak için görevinden istifa etmekten, hatta bir de vekil olarak istediği ili açıklamaktan dolayı hiç mi vicdanı sızlamadı? Afet yönetmeliğinde şöyle diyor: 'Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur.' Yani vali... Kusura bakmasın Rahmi Doğan... Ancak onun adına benim vicdanım sızladı."