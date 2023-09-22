Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderen şüphelinin tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Sosyal medya hesabı üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" diyerek tehdit mesajları göndermesi nedeniyle 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mustafa Neşeli'nin tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.



DHA'nın haberine göre; Neşeli, Milli Voleybolcu Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı.Neşeli'nin söz konusu paylaşımları üzerine can güvenliğinden endişe duyan Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma açılması üzerine polis tarafından gözaltına alınan Neşeli, 1 Ağustos'ta tutuklandı. Savcılık, Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 7 Eylül'de görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Neşeli, savunmasının alınmasının ardından tahliye edildi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınması için yeniden yazı yazılmasına da hükmetti.

Duruşma sonrasında sanığın tahliyesine Aile Bakanlığı avukatları tarafından itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek itirazın reddine karar verdi.