Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden sanık hakkında yeni soruşturma

Eczacıbaşı Spor Kulübü Derneği, milli voleybolcu Hande Baladın’a “Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım” şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen ve geçtiğimiz hafta görülen duruşmada tahliyesine karar verilen Mustafa Neşeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernek, Neşeli’ye “İş ve çalışma hürriyetini ihlal” suçundan dava açılarak cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık yeni soruşturma açtı

Mustafa Neşeli’nin dernek yöneticilerine ve kulüp bünyesinde yer alan milli voleybolcu Hande Baladın’a sosyal medya platformlarında tehdit içerikli sözler sarf ettiği, kulüp binasına geleceğini belirttiği ve kulüp binası önünde fotoğraf paylaşarak yayınladığı anlatıldı.

Neşeli’nin vücut ve hayat bütünlüğüne yönelik saldırgan bir tutum izlediği belirtilerek “Hayatın olağan akışı içinde düşünüldüğünde alıntılanan ifadenin yöneltildiği her insan tehditle karşı karşıya olduğunun bilinciyle serbestçe karar verme ve hareket etme özgürlüğü kısıtlanacaktır. Şüphelinin ifadelerinin tehdit suçunu oluşturduğu ise şüphesizdir” denildi.

Hande Baladın’a yönelik sözlerin kadına karşı şiddetin açık bir örneği olduğu vurgulanan dilekçede, iş yeri olarak kabul edilecek olan kulüp binası ve spor salonu önüne kadar gelecek olmasını belirtmesi çalışma hürriyetinin engellenmesi neticesini doğurduğu ifade edildi.

Savcılık, şikayetle ilgili yeni bir soruşturma açtı.