Hamit Altıntop: ‘Başarılı olmamız için dışarıdan destek lazım...’

4.Türkiye Spor Zirvesi'nde konuşan Hamit Altıntop, "Kendimi genç arkadaşlara eski bir sporcu ve TFF yöneticisi olarak sorumlu hissediyorum. Bilgilerimizi paylaşmak, tecrübelerimizi yansıtmak, sahada uygulama fırsatı vermek ve sonunda da büyükleri olarak denetlemek gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Var olan sorunların çözümlerinin tartışılması gerektiğini belirten Altıntop, "Futbolda başkanlarımızın saha içine daha çok değer vermeleri, doğru tercihler yapmaları ve doğru profesyonelleri getirip, onları en iyi şekilde desteklemeleri gerekiyor. Üzülerek söylüyorum ki bu süreci hızlandırmak için Türkiye'de dışarıdan, başarılı ülkelerden destek almamız gerektiğine inanıyorum. Yetenek konusunda hiçbir eksiğimiz, sıkıntımız yok. Ondan yüzde yüz eminim. Ancak bireysellikten çıkmamız lazım. Kolektif hareket etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.