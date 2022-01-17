Hamile sağlık çalışanı karnından tekmelenerek darp edildi

Dün İstanbul Başakşehir'de hastanede acil serviste görev yapan hamile bir hemşire, dört kişinin saldırısına uğradı.

Hamile hemşire Gülhan D'ye hakaret ederek saldıran dört kişi, hemşireyi saçından tutarak yere itip darp etmeye başladı. Karnına tekme alan hemşire, aynı hastanede tedavi altına alındı. Hemşirenin TİP 1 diyabet hastası olduğu öğrenildi.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışan Gülhan D., kendisini darp eden Aycan K., Nurcan K., Rıdvan K. ve Hüseyin K.'den şikâyetçi olacağını duyurdu.