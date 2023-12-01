Hamas: İsrail 'insani ara'nın uzatılması için yaptığımız tüm tekliflerimizi reddetti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani ara"nın uzatılması ve diğer esirlerin de serbest bırakılması için gece boyu müzakerelerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, yaşlıların yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edilmesinin de teklif edildiği belirtildi.

İsrail'in, "saldırıları yeniden başlatma konusunda önceden aldığı bir karar olduğu için bu teklifleri kabul etmediğine" işaret edilen açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlamasından İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi.

'Gazze'deki savaş suçlarından ABD sorumludur'

Açıklamada ayrıca, "Gazze'de siyonist savaş suçlarından İsrail'e tam destek veren ABD yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Hamas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in dünkü ziyaretinin ardından İsrail'e yeniden yeşil ışık yakıldığı ve yeni planların ABD tarafından onaylanmasıyla saldırıların tekrar başlayacağının ilan edildiği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor" ifadesine yer verildi.

Gazze'den aktarılan bilgiye göre; İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

İsrail 'insani ara'nın bitmesinin ardından 54 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu "insani ara"nın sona ermesinin ardından bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 54 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yeniden başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnsani aranın bitmesinin ardından 3 saat içinde İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 54'e çıktı, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne getirildi. (AA)