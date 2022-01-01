Hamaney: Trump ve onun gibi suikastçılar bedel ödeyecek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin düzenlediği suikast sonucu öldürülen Kasım Süleymani'nin ailesiyle görüştü. "Şehit Süleymani, İran'ın ve İslam dünyasının en milli ve en ümmetçi şahsiyetidir" diyen Hamaney "Trump ve onun gibi suikastçılar, tarihin unutulmuşları arasında yer alacak ve elbette dünyevi suçlarının bedelini ödedikten sonra tarihin çöplüğüne atılacaklardır" ifadelerini kullandı.

IRNA Türkçe'nin haberine göre Hamaney, "Bugün Süleymani bölgemizde umudun, özgüvenin, cesaretin, tahammülün ve zaferin simgesidir. Bazılarının haklı olarak söylediği gibi, 'Şehit' Süleymani, düşmanları için 'General' Süleymani'den daha tehlikelidir' diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Irak Haşdi Şabi İkinci Başkanı Ebu Mehdi el Mühendis'le 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı'nda insansız hava aracıyla öldürülmüştü. Suikast sonrasında dönemin ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı üstlenmişti.

Suikasti takiben ABD'nin Irak'taki işgal üssüne füze saldırıları düzenlenmiş, Irak Parlamentosu ABD askerlerinin ülkeden defolması yönünde oy kullanmıştı.