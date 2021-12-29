ABD'nin eski Irak Büyükelçisi: Saddam'ın yargılanması kusursuz değildi

ABD'nin eski Irak Büyükelçisi Robert Ford, eski Irak lideri Saddam Hüseyin ve diğer sanıkların davalarında birçok ihlal olduğunu ve "mükemmel olmadıklarını" söyledi.

ABD'nin eski Irak Büyükelçisi Rusya menşeli Sputnik'e verdiği demeçte "Duruşmanın kendisinde kesinlikle sorunlar vardı, hiç şüphe yok. Savunma avukatlarından bazıları öldürüldü, bu korkunç bir şeydi. Duruşmanın kendisi sırasında, bazen iddia makamı, önce savunmanın görmesine izin vermeden kanıtlar sundu, böylece savunma yeni kanıtlar tarafından şaşırtıldı" dedi.

Eski Büyükelçi ayrıca savcılığın Saddam Hüseyin ve diğer sanıklar tarafından imzalanmış ve onları Duceyil Katliamı ve cinayetleriyle doğrudan bağlantılandıran birçok belge bulduğunu söyledi. Ford, "Dolayısıyla Saddam ve diğer sanıkların suçlardan suçlu olduklarına dair hiçbir şüphe yoktu, ancak sürecin kendisi kesinlikle mükemmel değildi" dedi.

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesinin ardından eski Irak lideri Saddam Hüseyin, 30 Aralık 2006'da, Kurban Bayramı arifesinde idam edildi.

Saddam Hüseyin, 2003 yılında ABD'nin kitle imha silahları arama bahanesiyle Irak'ı işgal etmesinden sonra altı ay boyunca gizlenmeyi başardı. Aynı yılın Aralık ayında memleketi Tikrit yakınlarında tutuklandı. Özel mahkemenin ilk duruşması Temmuz 2004'te gerçekleşti. Mahkeme, Hüseyin'i suçlamalardan suçlu buldu ve 5 Kasım 2006'da asılarak idama mahkum etti.