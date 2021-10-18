Irak işgalinin mimarlarından Colin Powell koronavirüsten öldü

ABD'nin 1 milyonun üzerinde kişinin ölümüne yol açan Irak işgalinin mimarlarından eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Covid-19 nedeniyle öldü.

Powell'ın Covid-19'a bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü açıklandı.

84 yaşındaki Powell 1990'ların başlarında ABD Genelkurmay Başkanlığı yapmış, George W. Bush başkanlığı döneminde 2001-2005 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Powell 2003'teki Irak işgali öncesinde BM Genel Kurulu'na Irak'ta Saddam Hüseyin yönetiminin kitle imha silahları stokladığını iddia eden bir rapor sunmuştu. Powell işgalden bir yıl sonra ise Irak'ta kitle imha silahları bulunamadığını söyleyecek ve ABD'nin bu iddiasının yanlış istihbarata dayandığını ileri sürecekti.

Covid-19'a karşı aşılanması tamamlandığı belirtilen Powell ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.