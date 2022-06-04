İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İmam Humeyni’nin ölüm yıldönümünde yaptığı konuşmada İran’ın Yunanistan sahilinde alıkonulan petrol gemisine ilişkin "İran’ın petrolünü Yunan sahillerinde çalıyorlar ve ardından İslam Cumhuriyeti’nin yiğitleri bunu telafi edip düşmanın petrol tankerlerine el koyuyor ancak onlar İran’ı hırsızlıkla suçluyor. Kim hırsız? Siz bizim petrolümüzü çalıyorsunuz.” dedi.

Hamaney, "Siz bizim petrolümüzü çalıyorsunuz. Biz de sizden geri alıyoruz. Çalınmış bir şeyi geri almak hırsızlık değildir." ifadelerini kullandı.

IRNA'nın aktardığına göre Hamaney konuşmasında ayrıca İran'daki sözde 'İslam Devrimi'nin "Fransız Devrimi ve Ekim Devrimi'nden daha büyük olduğunu" iddia ederek şöyle konuştu:

"İmam Humeyni hakkında önemli meselelerden biri onun devrim tarihlerindeki en büyük devrimin lideri olmasıdır. Devrimler arasındaki en ünlü devrim 1789’da gerçekleşen Fransız Devrimi, onun ardından 1917’de meydana gelen Sovyetler Birliği devrimi ancak İslam Devrimi söz konusu iki devrimden de daha büyüktür ve bunun farklı nedenleri vardır."

Konuşmasının devamında Hamaney, °ABD’lilerin danışmanları, onlara yanlış danışmanlık veren hain birtakım İranlı. Bunlar bir tek kendi ülkelerine değil ABD’ye de ihanet ediyor çünkü doğru bilgiye sahip olmaksızın onlara danışmanlık veriyor ve nihayetinde de yenilgiye uğruyorlar." dedi.