İran'dan Yunanistan'a: ABD'yi karıştırmadan gemi krizini çözelim

Yunanistan'ın İran'a ait bir gemiye el koymasının ardından, İran da Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koymuştu. İran dün Yunanistan'a gönderdiği talepte, ABD'yi dahil etmeden gemilere el konulmasıyla ilgili krizi çözmek için işbirliği yapmaya çağırdı.

İran'dan karşı hamle

Yunanistan'ın Nisan ayında İran bayraklı Pegas adlı gemiye el koymasının ardından, İran da geçen hafta Yunanistan bandralı 2 petrol tankerine Basra Körfezi'nde el koymuştu. İran'a bağlı Fars Haber Ajansı'na göre "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı tankerlerden birine Asuliye diğerine de Bender Lenge açıklarında el konulmuştu.

ABD ve Yunanistan yetkilileri, İran'ın karşı hamlesine tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un "bu haksız el koyma karşısında" NATO müttefiki Yunanistan'ı desteklediğini söyledi.

'Dünyadaki serbest ticaretin en büyük bozguncusu ABD'dir'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Washington'u "dünyadaki serbest ticaretin en büyük bozguncusu" olarak nitelendirdi. Hatibzade, "Blinken, ABD'nin kendi kurallarını dünyaya tek başına dayattığı dönemin sona erdiğini anlamalı" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, "Ne yazık ki, Yunan hükümeti üçüncü bir taraftan emir almanın kendileri için daha önemli olduğunu gösterdi. Ancak İran ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi niyetli kalması gerektiğine inanıyoruz." diyerek Yunanistan'ı aracı olmadan gemi krizini çözmeye davet etti.