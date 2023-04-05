İran'ın dini lideri Ali Hamaney, başörtüsü takmanın dini ve yasal bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Bunu ihlal etmek haramdır" dedi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre; Hamaney başkent Tahran’da ülke yetkilileriyle yaptığı görüşmede son günlerde yeniden gündeme taşınan zorunlu başörtüsü konusunu değerlendirdi.

Hamaney, "Başörtüsü takmak dini ve yasal bir zorunluluktur. Bunu ihlal etmek haramdır" ifadelerini kullandı.

'Düşman ve casus teşkilatların kışkırtmaları'

Başörtüsünü takmayanların birçoğunun “düşman ve casus teşkilatların bu konudaki kışkırtmalarının farkında olmadıklarını” iddia eden Hamaney, “Başörtüsüne karşı mücadelenin arkasında kimlerin ve hangi örgütlerin olduğunu bilseler bunu yapmazlar” dedi.

Hamaney, “Elbette düşman planla hareket etti, biz de planla hareket etmeliyiz. Kuralsız işler yapılmamalı” ifadelerini kullandı. (AA)