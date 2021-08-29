Hamaney: Afganistan'daki sorunlar 20 yıl bu ülkeyi işgal eden Amerikalıların işi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kurduğu 13'üncü hükümet üyelerini kabul eden Hamaney, burada yaptığı konuşmada nükleer müzakereleri ve Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dünyadaki birçok ülkeyle dış ticaretin genişletilmesi çağrısında bulunan Hamaney, "Diplomasi, nükleer meseleden etkilenmemelidir, zira nükleer konu, ülkeye uygun biçimde çözülmesi gereken ayrı bir konudur" dedi.

'Afganistan'daki sorunlar Amerikalıların işi'

"Amerikalılar nükleer konuda gerçekten çok ileri gittiler ve herkesin gözü önünde Nükleer Anlaşma'yı terk etmelerine rağmen, şimdi konuşuyorlar ve İslam Cumhuriyeti'nin bu anlaşmadaki yükümlülüklerini terk ettiğini iddia ediyorlar" diyen Hamaney konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut ABD yönetiminin önceki yönetimden farkı yok çünkü özünde İran'dan talep ettiği şey, Trump'ın talep ettiği şeydir ve o gün hükümet yetkilileri mantıksızlığı vurgulayarak bununun kabul edebilir olmadığını ifade ettiler. Amerikalılar diplomasinin perde arkasında vahşi ve yırtıcı kurtlardır. Tabi bazen kurnaz tilkiler gibiler. Afganistan'daki mevcut duruma da bu yansıyor.

Afganistan, İran'ın kardeşi, dili, dini ve kültürü benzer bir ülkedir. Perşembe günü Kabil havaalanında yaşanan olay da dahil olmak üzere halkın sorunlarından derin üzüntü duydum. Bu sorunlar 20 yıl bu ülkeyi işgal eden Amerikalıların işidir.

'Afgan halkını destekliyoruz'

Düğün ve cenazelerin bombalanması, gençlerin öldürülmesi, birçok insanın haksız yere hapse atılması ve uyuşturucu üretimindeki artış, Afganistan'daki Amerikan varlığının olumsuz etkilerinden bazılarıydı.

Amerikalıların utanç verici bir şekilde ayrılışına ve Afgan meslektaşlarının Afganistan'dan daha kötü bölgelere nakledilmesine bakınız. Afgan halkını destekliyoruz çünkü hükümetler daha önce olduğu gibi gelip gidiyor, ancak Afgan halkı kalır. İran ile hükümetler arasındaki ilişkinin türü de İran'la sahip oldukları ilişkinin türüne bağlıdır."