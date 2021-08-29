Hamaney: Afganistan'daki sorunlar 20 yıl bu ülkeyi işgal eden Amerikalıların işi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kurduğu 13'üncü hükümet üyelerini kabul eden Hamaney, burada yaptığı konuşmada nükleer müzakereleri ve Afganistan'daki gelişmeleri de değerlendirdi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, dünyadaki birçok ülkeyle dış ticaretin genişletilmesi çağrısında bulunan Hamaney, "Diplomasi, nükleer meseleden etkilenmemelidir, zira nükleer konu, ülkeye uygun biçimde çözülmesi gereken ayrı bir konudur" dedi.
'Afganistan'daki sorunlar Amerikalıların işi'
"Amerikalılar nükleer konuda gerçekten çok ileri gittiler ve herkesin gözü önünde Nükleer Anlaşma'yı terk etmelerine rağmen, şimdi konuşuyorlar ve İslam Cumhuriyeti'nin bu anlaşmadaki yükümlülüklerini terk ettiğini iddia ediyorlar" diyen Hamaney konuşmasını şöyle sürdürdü: