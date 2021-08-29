ABD'den vatandaşlarına: Kabil havalimanına gelmeyin

ABD'nin Afganistan'daki tahliyesi sona yaklaşırken Kabil'deki ABD büyükelçiliği, havalimanı çevresindeki bölge için "belirli" ve "güvenilir" bir tehdit olduğunu belirterek ve vatandaşlarını uzak durmaya çağırdı.

Pazar günü erken saatlerde yayınlanan güvenlik uyarısında, ABD büyükelçiliği, 170 Afgan, 13 ABD askeri ve iki İngiliz vatandaşının öldürüldüğü intihar saldırısından iki gün sonra Kabil havaalanında olası bir saldırı hakkında alarm verdi ve havaalanına gitmek için yola çıkan ABD vatandaşlarından geri dönmelerini istedi.

Yapılan uyarıda “Belirli, güvenilir bir tehdit nedeniyle, Güney (Havaalanı Çemberi) kapısı, yeni İçişleri Bakanlığı ve kuzeybatı tarafındaki Pençşir Petrol istasyonunun yakınındaki kapı da dahil olmak üzere Kabil havaalanı (HKIA) çevresindeki tüm ABD vatandaşlarının derhal havalimanı alanını terk etmesi gerekiyor” denildi.

Uyarı, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki 24-36 saat içinde başka bir saldırının gelebileceği konusunda istibarat aldığını söylemesinden birkaç saat sonra geldi.

Biden, ABD'nin geri kalan ABD'lileri ve Afgan müttefiklerini tahliye etmeye devam edeceğini söyledi. ABD'li yetkililere göre, tahliyenin başlamasından bu yana Afganistan'dan 117 binden fazla kişi uçtu.

Uyarı ayrıca Cuma günü Afganistan'da bir ABD insansız hava aracı saldırısının ardından geldi. Pentagon, Perşembe günkü saldırıya misilleme olarak bir IŞİD-H "planlayıcısını" ve bir "kolaylaştırıcıyı" öldürdüğünü ve başka bir savaşçıyı yaraladığını iddia etti. ABD'nin İHA saldırısında iki kişi öldürülürken iki kadın ve bir çocuk yaralanmıştı.

Taliban İHA saldırısının doğrudan Afgan topraklarına yönelik bir saldırı olduğunu ifade ederek kınamıştı.