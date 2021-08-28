Taliban: ABD hava saldırısı hakkında bizi bilgilendirmeliydi

ABD'nin, IŞİD-Horasan hedeflerine yönelik olduğun iddia ettiği İHA saldırısının ardından Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid Cumartesi günü Reuters'e verdiği demeçte, ABD'nin kendilerini hava saldırısı konusunda uyarması gerektiğini söyledi.

Mücahid'e göre, hava saldırıları iki kişiyi öldüren ve iki kadın ve bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişiyi yaralayan Afgan topraklarına "açık bir saldırı"ydı.

'Önümüzdeki günlerde tam bir kabine duyuracağız'

Sözcü, Taliban'ın, ABD kuvvetleri ayrıldıktan sonra çok kısa bir süre içinde Kabil havaalanının tam kontrolünü ele geçirmeyi beklediğini ve önümüzdeki günlerde tam bir kabine açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Açıklama, Pentagon'un insansız hava aracı saldırısının iki yüksek profilli IŞİD-Horasan hedefini öldürdüğünü ve bir diğerini yaraladığını öne sürmesinden kısa bir süre sonra geldi.

ABD: 'Sivil yaralamadık'

ABD'nin Bölgesel Operasyonlar Ortak Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral William Taylor'a göre, saldırıda siviller yaralanmadı, ancak konuya ilişkin bölgeden gelen raporlar ABD'li komutanı yalanlıyor.

Aynı zamanda Pentagon, Cuma günü düzenlenen saldırıda hedef alınan kişilerin Perşembe günü Kabil havaalanında 13 ABD askerinin ve 170'ten fazla sivilin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısına doğrudan karışıp karışmadıklarını söylemeyi reddetti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Onlar IŞİD-H planlayıcıları ve kolaylaştırıcılarıydı. Orada tek başına bu yeterli sebep" dedi.

ABD'li bir savunma yetkilisi CNN'e, kişilerden öldürülenlerden birinin "havaalanında gelecekteki olası saldırılarla bağlantılı" olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Cuma günü, ABD Afganistan'da bir insansız hava aracı saldırısı başlattı ve grubun Kabil havaalanı dışındaki ölümcül bombalamayı üstlendiğini iddia ettikten sonra bir IŞİD-H "planlayıcısını" öldürdü. ABD Merkez Komutanlığı'na göre, saldırı Kabil'in doğusunda ve Pakistan sınırındaki Nangarhar eyaletinde gerçekleşti.

Bu arada, Kabil'deki ABD Büyükelçiliği, ABD'lileri kalıcı güvenlik tehditleri nedeniyle havaalanından kaçınmaları konusunda bir kez daha uyardı.