Haluk Levent ile yardımcısının bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent ve yardımcısı Alper Çelik tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Alper Çelik'in telefonunda yapılan incelemelerde, Haluk Levent ile arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda "Stutgart handikap yenecek, Dinamo Bükreş yenecek" gibi ifadeler kullanıldı.

Alper Çelik hakkında MASAK raporu: 'Hesap hareketleri hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttı'

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede de, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

Çelik’in hesap hareketleri incelendiğinde, 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Çelik’in para transfer işlemlerinde artış görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtildi.

ÇYDD: Haluk Levent ve AHBAP ile kurumsal bağımız yok

Öte yandan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) de kamuoyuna bir açıklama yaparak, bazı yayın organlarında derneğin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Haluk Levent ve AHBAP Derneği üzerinden hedef gösterilmeye çalışıldığını belirterek iddialara tepki gösterdi.

ÇYDD iki isim arasında "gerçek dışı ve zorlama iddialarla" ilişki kurulmaya çalışıldığını belirterek, Haluk Levent'in dernek bünyesinde üye, gönüllü ya da görevli olarak herhangi bir çalışmasının bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ÇYDD ile AHBAP Derneği arasında bugüne kadar herhangi bir kurumsal işbirliği, ortak proje, ortak etkinlik ya da çalışma gerçekleştirilmediği vurgulandı.

"Derneğimizi ve kurucumuzu hedef alan, gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan, kişilik haklarını ihlal eden ve kurumumuzun saygınlığını zedelemeyi amaçlayan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, iftira ve hedef göstermeye yönelik yayınlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacak; sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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