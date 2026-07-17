Ahbap soruşturmasında derneğin kurucularından Alper Çelik tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alper Çelik tutuklandı.

Derneğin kurucuları arasında yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Çelik, İstanbul’da bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Çelik, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Çelik’in tutuklanmasına karar verdi.

MASAK raporundaki iddialar

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Çelik’in hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde “hayatın olağan akışına aykırı biçimde” arttığı ve bu artışın 2024’ün son çeyreğine kadar sürdüğü öne sürüldü.

Raporda, Çelik’in hesaplarına 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin lira nakit yatırıldığı, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin lira nakit çekildiği belirtildi.

Çelik’e gönderilen bazı para transferlerinin açıklama bölümlerinde “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ve “Hlk için borç” gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

990 milyon liralık bahis iddiası

Savcılık, Alper Çelik’e ait hesapların Haluk Levent tarafından da kullanıldığını ve bu hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon liralık yasal bahis oynandığını öne sürdü.

Söz konusu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon liranın kaybedildiği iddia edildi. Çelik’in hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen bazı paraların da şans oyunu şirketlerine ve üçüncü kişilere aktarıldığı ileri sürüldü.

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları üzerinden yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmış, Ahbap Derneği ile şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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