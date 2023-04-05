Haluk Levent açıkladı: AHBAP, deprem bölgesine 1150 ev inşa edecek

AHBAP Derneği kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, derneğin deprem bölgesinde gerçekleştireceği projelere ilişkin açıklamada bulundu.

Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’te ev inşaatlarına başlayacaklarını duyuran Levent, "Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz" dedi.

İlk etapta 1150 adet ev inşa edileceğini açıklayan Levent, evlerin 6 ayda teslim edeceğini duyurdu.

Levent'in konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL'nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare.

Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor üç ayrı firma ile inşaata başlıyoruz.

Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda Afad’tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, down sendromlu, Sma gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için."