Halkla alay ediyorlar: CHP’li Kuşoğlu’nun seçim hilesi itirafı ne anlatıyor?

“Kılıçdaroğlu, YSK binasına neden gelmediklerini açıkladı. ‘Biz de düşündük yürümeyi ama yolda silahlı adamlar vardı’ dedi.”

Bu sözler geçtiğimiz haftalarda Ümit Özdağ tarafından dile getirildi.

Bir an AKP’li bir an CHP’li, bazen iktidar yandaşı bazen de “muhalif” rolleri oynayan bir figür olarak Özdağ’ın açıklamalarının tamamı gibi bu sözlerine de şüpheyle yaklaşmak mümkün.

Ancak ortada bu sözleri doğrulayan bir tutum olduğu da kesin.

CHP yönetimi, AKP’nin mühürsüz oy skandalının yaşandığı seçimin sonuçlarıyla kavga etmekten özenle kaçındı.

Bu çıkışın üzerinden iki hafta geçmeden bu kez Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden, eski CHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan skandal bir itiraf geldi.

“2023’teki yüzde 48 küsurluk oyun ben aslında yüzde 50’nin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Orada bir şeyler oldu” diyen Kuşoğlu, kendisine yöneltilen, “Siz 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine devlet tarafından manipüle edildiğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna da” evet" yanıtını verdi.

O dönem partinin en yetkili isimlerinden biri olan bir siyasetçi çıkıp “aslında cumhurbaşkanlığı seçimini kazandık ama devlet müdahale etti” diyor.

Bunu da üç yıl sonra yapıyor.

O gün sandık başında, okullarda, seçim kurullarında canla başla seçme ve seçilme hakkını savunan, AKP iktidarının geriletilmesi için mücadele veren milyonlar, bu itirafı tam üç yıl sonra duyuyor.

Oylar kullanılıyor, tercih yapılıyor ama sonucu “devlet aklı” yani düzen belirliyor diyor yıllarca CHP’de yönetilcilik ve vekillik yapan bir isim…

İki hafta içinde gündeme gelen bu iki olay, aslında CHP’deki isimlerden bağımsız olan bir gerçeği, bir kez daha herkesin yüzüne vurmuş oldu.

Önce halkın tüm umutlarını sandığa, düzenin bir adayına sıkıştırıp, sonra yine düzenin çıkarı için sandıkta verilen oyun dahi takipçisi olmayan bir düzen muhalefetiyle karşı karşıyayız.

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