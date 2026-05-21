‘YSK yolunda silahlı adamlar vardı’ iddiası ve asıl gerçekler

Türkiye 2017 yılında, bugünlere gelinmesinde önemli eşiklerden biri olan Başkanlık Sistemi referandumuna gitmişti.

O seçimde AKP ve MHP dışında kayda değer tüm partiler kağıt üstünde “hayır” çalışması yürütse de, patronların tercihi, parlamenter sistemden çıkış, başkanlığa geçişti.

Sonuç da her şeye rağmen bu yönde oldu.

Peki ama nasıl?

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de ciddi hileler gündeme gelmiş, oy verme işlemi devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan bir kararla, sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasına karar verilmişti.

Son yıllardaki seçimlerin tamamından daha büyük bir seçim usulsüzlüğü tartışması gündeme otursa da düzen partilerinin tamamı, bunu ciddi bir mücadele başlığına çevirmekten uzak durdu.

O referandumun ardından sokağa devrimciler çıkarken, sadece CHP yönetimi değil, Meclis’teki tüm düzen partileri güçlü bir karşı çıkışın ve eylemin de önüne geçmişti.

9 yıl sonra gelen itiraf mı?

Şimdi aradan geçen 9 yılın ardından konu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Hatırlayalım o açıklamayı:

Kılıçdaroğlu, YSK binasına neden gelmediklerini açıkladı. ‘Biz de düşündük yürümeyi ama yolda silahlı adamlar vardı’ dedi. Bu, felaket bir açıklama. Bu, ‘Biz Anayasa’nın çiğnendiğini biliyoruz ama canımızdan korktuğumuz müsaade ettik’ demek. Canından korkuyorsan çıkıp ‘Muhalifim’ deme. Üstelik yolda silahlı adamlar falan da yoktu.

Bu çıkışın ardından sözleri hiç de muteber olmayan Özdağ’a destek açıklaması yine partisinin bir yöneticisinden geldi:

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Babala TV'de yayınlanan program sonrası referandum gecesi ve Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili birinci el şahitliğimi sizlerle paylaşmak isterim.

Ben referandum gecesi Kılıçdaroğlu ile 2 ayrı telefon görüşmesi yaptım ve Ümit Hoca'nın iddia ettiği biçimde bana da 'Sokaklarda eli silahlı insanlar varmış, dışarı nasıl çıkayım' dedi ve YSK önüne gitmeyi reddetti. Ben de ona 'Birazdan Erdoğan atı alan Üsküdar'ı geçti der iş işten geçer' dedim. O gece onu ve kurmaylarını arayan başka isimler de biliyorum ve şimdilik o isimler bende saklı... O aramalara da bizzat şahidim.

Bu sözlerin doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi, gelmesi durumunda da yüksek olasılıkla bu çıkışın yalanlanacağını tahmin etmek güç değil.

Sonuç olarak bu sözlerin doğru olup olmadığının hiçbir önemi yok.

Yukarıda işaret ettiğimiz gerçekler apaçık şekilde ortada duruyor.

Türkiye’de başkanlık sistemine geçiş sadece Erdoğan’ın değil, patronların en büyük talebiydi.

Koç ve Sabancılar dahil Türkiye’nin “büyük patronları”, atıl buldukları parlamenter sistem yerine, onların çıkarlarını hızlı adımlarla koruyacak başkanlık sisteminden yanalardı.

Tam da bu nedenle ne Kılıçdaroğlu ne de Özdağ gibi isimler, açık seçim hilesine karşı sokakta güçlü bir mücadelenin yanında olmadılar. Bu son derece açık.

Çürüme ve düzen: Bu sözler neden önemli?

Ümit Özdağ’ın çıkışının yukarıda işaret ettiğimiz gerçekler dışında çok önemli bir tarafı daha var: Düzen siyasetindeki büyük çürüme.

Özdağ, 2017’de canından korktuğunu söyleyip yerden yere vurduğu Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini gündeme getirmek için tam 9 yıl bekledi.

Dahası, beklemekle de kalmadı.

Son genel seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu ile bakanlık koltuğu pazarlığına oturdu.

Üstelik Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına oturan Özdağ’ın aynı seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Erdoğan’ı desteklemek için tam o sırada başka bir pazarlık masasındaydı.

9 yıl boyunca Kılıçdaroğlu’nun verebileceği olası bir koltuk için susup nasıl oturduğunu anlatma gereği duymuyor Özdağ, tam da bu düzenin siyasetçilerine yakışan şekilde bir sonraki pazarlık dönemine hazırlanıyor.

