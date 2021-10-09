Halkın yüzde 85'i dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor

Metropoll Araştırma'nın Eylül ayında yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, "dinin siyasette kullanılması" konusu da gündem edildi.

Ankete katılanlara, "Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız?" diye soruldu.

Seçmenin yüzde 13,1'i onayladığını söylerken, yüzde 85,1'i ise onaylamadığını söyledi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 1,8 oldu.

Yanıtlar seçmenlerin oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise AKP seçmeninin yüzde 75'lik, MHP seçmeninin yüzde 82'lik kesimi, "dini konuların oy almak için kullanılmasını doğru bulmadığını" söyledi. Bu oran CHP'de yüzde 93'ü geçerken, İYİP ve HDP'de yüzde 89 oldu.