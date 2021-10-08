AKP'den Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa yazmak için önce parlamenter sisteme geçilmesi lazım" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki parlamenter sisteme geçmek için önce anayasayı değiştirmek gerekir. Şu an 'Anayasa yazmak için önce parlamenter sisteme geçilmesi gerekir' sözünün herhangi bir hükmü yoktur" diye konuştu.

6 partinin çalışması

CHP, İYİP, SP, DP, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin "güçlendirilmiş parlamenter sistem"le ilgili çalışmalarına ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapmakta zorlandıklarını savunan Akbaşoğlu "'İyileştirilmiş' veya 'güçlendirilmiş' demek suretiyle zayıf ve kötü olduğunu kabul ettikleri eski sisteme geri dönmenin zorluğunu biliyorlar. Hem Meclis'te hem de milletin ekseriyetinin çoğunluğunun kabulüne dönük bir netice alamayacaklarını düşündükleri için ‘acaba nasıl eskiyi allayıp pullayarak millete bunu takdim edebiliriz’in arayışı içindeler. Onun için zorlanıyorlar. Milletin yetkisini elinden almak için bir araya gelmiş bulunuyorlar" diye konuştu.

'Başbakan partili olabilecek mi?'

"Cumhurbaşkanı partisiz olmalı" görüşüne ilişkin ise Akbaşoğlu "Peki başbakan partili olabilecek mi, olamayacak mı? 'Yürütmenin başı' sıfatıyla başbakan partili olabilecek mi, olamayacak mı? Bunun açıklanması gerekir" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu "Cumhurbaşkanını, sizin önerdiğiniz sisteme göre kim seçecek? Millet doğrudan kendisi mi seçecek, milletin seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu parlamento mu seçecek? Doğrudan demokrasiden dolaylı demokrasiye mi geçişi öngörüyorsunuz? Milletin cumhurbaşkanını, yürütme organını doğrudan belirleme yetkisini elinden almak mı istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki münasebeti nasıl oluşturacaksınız, arada çatışmamanın garantisi nedir?" diye konuştu.

'Erdoğan aday olabilecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez aday olabileceğini savunan Akbaşoğlu, "'Bir daha aday olabilir mi, olamaz mı?' tartışmasını başlatarak, bir şaibe oluşturma peşindeler. Bu tarz açıklamalar yapılarak milletimizin kafası karıştırılmak isteniyor. 2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir" dedi.