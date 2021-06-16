Halkbank, ABD'deki davada Türkiye'nin uzlaşma önerdiği haberlerini yalanladı

Halkbank ABD'de devam eden davasında Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Banka KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada, aleyhine açılan davanın temyiz aşamasında olduğunu ve temyiz tamamlanana kadar mahkemede yargılamanın askıya alındığını hatırlattı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankamızın ABD'de devam eden dava süreciyle bağlantılı olarak jürili dava öncesinde Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de ABD tarafından değerlendirildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraza dair temyiz süreci devam etmekte olup temyiz süreci tamamlanana kadar Bölge Mahkemesi nezdindeki yargılama süreci durdurulmuştur.

ABD'de devam eden dava süreciyle ilgili gelişmeler hakkında düzenli olarak kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmekte olup bahse konu husus hakkında Bankamız dışında yapılan haber ve söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."