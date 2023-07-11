Halkalı-Ispartakule demiryolu hattı çalışmaları başladı: '4 milyar lira kamu zararına mal olacak'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam etmekte olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin ‘Halkalı-Ispartakule’ arası tünel açma törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 9 kilometrelik Ispartakule-Halkalı olmak üzere 3 kısım olan hatların tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi.

4 milyar lira kamu zararına mal olacak

Halkalı-Ispartakule demiryolu inşaatı ile hattaki elektromekanik sistemlerin yapımı için açılan ihale kazanan şirketin gerekli kriterleri taşımaması nedeniyle iptal edilmişti. Ancak yeniden düzenlenen ihale pazarlık usulü ile aynı firmaya yaklaşık iki katı bedelle verilmişti. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, iki ihale arasında geçen sürede kamunun 4 milyar lira zarara uğratılacağını kaydetmişti.