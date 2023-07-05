Biletlere yüzde 30 zam yapan TCDD’nin borcu 6 milyar lirayı aştı

Kâr amacı gütmeyen TCDD, bozulan mali yapısının faturasını zamlarla yurttaşa ödettiriyor.

Haber Merkezi

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yüzde 30 zam uygulayan TCDD’nin mali yapısına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre kurumun ocak ayında 5 milyar 841 milyon 766 bin lira olan Hazine borcu, mayıs sonu itibarıyla 6 milyar lirayı aştı.

TCDD’nin Hazine borçları, şubat-haziran döneminde aylara göre şöyle gerçekleşti:

  • Şubat: 5 milyar 796 milyon 598 bin lira
  • Mart: 5 milyar 981 milyon 426 bin lira
  • Nisan: 6 milyar 100 milyon 909 bin lira
  • Mayıs: 6 milyar 203 milyon 877 bin lira

Vadesi de geçti

TCDD’nin Hazine’ye olan borçlarının 3 milyar 53 milyon lirasının vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Borcun 3 milyar 149 milyon lirasının ise henüz ödeme gününün gelmediği belirtildi.

BOTAŞ ve EÜAŞ’ın da aralarında olduğu dört Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün toplam 7 milyar liralık borcunun yüzde 87’sini, TCDD oluşturuyor.

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