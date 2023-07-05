Biletlere yüzde 30 zam yapan TCDD’nin borcu 6 milyar lirayı aştı

Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yüzde 30 zam uygulayan TCDD’nin mali yapısına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre kurumun ocak ayında 5 milyar 841 milyon 766 bin lira olan Hazine borcu, mayıs sonu itibarıyla 6 milyar lirayı aştı.

TCDD’nin Hazine borçları, şubat-haziran döneminde aylara göre şöyle gerçekleşti:

Şubat: 5 milyar 796 milyon 598 bin lira

Mart: 5 milyar 981 milyon 426 bin lira

Nisan: 6 milyar 100 milyon 909 bin lira

Mayıs: 6 milyar 203 milyon 877 bin lira

Vadesi de geçti

TCDD’nin Hazine’ye olan borçlarının 3 milyar 53 milyon lirasının vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Borcun 3 milyar 149 milyon lirasının ise henüz ödeme gününün gelmediği belirtildi.

BOTAŞ ve EÜAŞ’ın da aralarında olduğu dört Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün toplam 7 milyar liralık borcunun yüzde 87’sini, TCDD oluşturuyor.