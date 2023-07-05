Erdoğan'ın Körfez turunda hedef 25 milyar dolar: Masada özelleştirme ve satışlar var

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Körfez ülkesine gideceği duyuruldu.

Bloomberg, haziran ayındaki ilk ziyaretin ardından BAE’den bir heyetin ‘iki ülke arasındaki yatırım işbirliğinin detaylarını görüşmek üzere’ Türkiye’ye geldiğini duyurdu.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkililer ise Erdoğan'ın, BAE’nin ardından Suudi Arabistan ve Katar’a gitmeyi planladığını bildirdi.

Söz konusu ülkelerle yapılan swap anlaşmalarına ve doğrudan mevduatlara dikkat çeken haberde, hükümetin özelleştirme ve şirket satışı da dahil bir dizi adım ile Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi koyduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Körfez ülkelerinin ‘daha derin ekonomik reformlar’ konusunda ısrarcı olabileceği öngörüsü paylaşıldı.

Körfez ülkeleri daha önce Mısır'dan 'derin ekonomik reformlar' yapmasını istemiş, ülkede Lira'nın daha fazla değer kaybetmesini talep etmişlerdi.