Halka saldırıda gaza basan yeni ekonomi yönetimi Moody's'den aferini aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizinde AKP'nin yeni ekonomi yönetimini övdü.

Analizde "Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti" ifadesine yer verildi.

Seçim ekonomisinin yükünü halkın sırtına bindiren, patronlara daha fazla teşvik ve elde kalan kamu kaynaklarının satışı için gaza basan AKP'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin Moody's analizinde böyle devam ederse not yükseltilebileceğine işaret edildi. Analizde halkın sırtına yüklenen vergiler için de hükümete "aferin" geldi, "seçim harcamalarından kaynaklanan mali bozulmayı vergiler yoluyla düzeltmeye başladığı" ifade edildi.

'Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse not yükseltilebilir'

Yeni hükümetin "enflasyonu düşürmenin ve ülkenin cari açığını azaltmanın dahil olduğu daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş sözü verdiği" kaydedilen analizde, yerel seçimlere kadar para politikası sıkılaştırmasının kademeli bir şekilde devam etmesinin beklendiği ifade edilerek, bunun da enflasyonun gelecek aylarda yüksek seviyede kalacağına işaret ettiği bildirildi.

Ülkenin ekonomik görümünün durağan olduğu ve dengeli riskleri yansıttığı kaydedilen analizde, "Ortodoks politikalara geçiş sürdürülürse ve makro dengesizliklerde düzenli bir azalmaya yol açarsa, görünüm pozitife dönebilir ve not yükseltilebilir" denildi.

Analizde, ekonomik büyümenin siyasi olarak kabul edilebilir seviyeden daha keskin bir şekilde yavaşlaması durumunda, başka bir politika değişikliği riskinin öneminin sürdüğüne işaret edilerek, ortodoks politikalara geçişin kısa ömürlü olması ve daha fazla makroekonomik stresin ortaya çıkması halinde görünümün negatife çevrilebileceği ifade edildi.

'Faiz oranlarının daha da yükseltilmesi muhtemel'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atamasının ortodoks politikalara dönüşün sinyallerini verdiği vurgulanan analizde, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına da önceki hükümetlerde Kalkınma Bakanlığı yapmış ve ortodoks ekonomi politikalarını desteklediği bilinen Cevdet Yılmaz'ın atandığı anımsatıldı.

Geçen ay sonunda TCMB Başkan yardımcılıklarına ortodoks görüşlere sahip atamalar yapıldığını kaydeden Moody's'in analizinde yeni ekonomi yönetimi için şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonu düşürmeyi, Türkiye'nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamaya kararlı olan yeni ekonomi ekibi, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladı. Daha ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika yapımına geçiş, kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti."

Büyümenin son çeyreklerde yavaşlamasına rağmen yerel seçimler öncesinde sağlamlığını koruyacağı belirtilen analizde, büyüme ivmesinin gelecek çeyreklerde, özellikle sıkılaşan finansal koşulların yansıması olarak, daha da yavaşlamasının beklendiği kaydedildi.

Analizde, TCMB'nin iki toplantıda kademeli olarak politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 17,5'e çıkardığına ve bunu daha da yükseltmesinin muhtemel olduğuna işaret edilerek, maliye politikasının vergiler yoluyla sıkılaştırıldığı belirtildi.

Ülkedeki kredi büyümesi, ihracat, sanayi üretimi, işsizlik oranı gibi verilere de atıfta bulunulan analizde, gelecek yıl, ortodoks ekonomi politikalarının devam etmesi ve parasal sıkılaştırmanın hızlanması varsayımıyla Türkiye'nin yüzde 2,5 civarında büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.